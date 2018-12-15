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Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğini tanıtmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası başlattı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamak hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

İletişim kampanyası çerçevesinde kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanacak, illerde saha etkinlikleri düzenlenecek. (AA)

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