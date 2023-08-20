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Bakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayın

20.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceği belirtilerek, anne ve babalara çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları uyarısında bulunuldu. Çocukların dijital platformlarda kişisel bilgilerinin ve detaylı görsellerinin paylaşılmasının ise ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi. İşte detaylar....

Bakanlıktan ailelere 'sanal dünya' uyarısı! Bunları sakın yapmayın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak ve mahremiyet bilinci kazandırılması amacıyla dijital risklerden korunma eğitimi ve mahremiyet eğitimi verildiği belirtildi. Eğitimler kapsamında bugüne kadar Bakanlığa bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 15 bin 329'u personel, 20 bin 221'i veli olmak üzere toplam 35 bin 550 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi, 142 bin 601 kişiye ise mahremiyet eğitimi verildiği kaydedildi.

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Eğitimlerin yanı sıra ailelerin çocuklarını dijital dünyanın kötülüklerinden koruması için tavsiyelerde de bulunulan açıklamada, çocukların dijital platformlarda kişisel bilgilerinin ve detaylı görsellerinin paylaşılmasının riskler barındırdığına işaret edildi. Çocukların kişisel bilgilerini ellerinde bulunduran bazı kötü niyetli kullanıcıların onlara daha kolay ulaşabileceği, bu kullanıcıların ellerindeki fotoğraf ve video gibi görsellerle çocukları istismar edebilecekleri belirtildi. İnternetin uygunsuz kullanımının neden olacağı sorunlar konusunda öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiği; çocukların internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirler yerine bilinçlendirici, rehberlik edici ve iyi örneklerin teşvik edildiği bir tavır takınılmasının önemi vurgulandı.

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'3 YAŞINA KADAR EKRANA MARUZ BIRAKILMAMALI'

Çocukların dijital ortamda rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarında ya da tanımadıkları kişilerden rahatsız edici bir mesaj aldıklarında onlara cevap vermemesi, bu durumu ailesi ya da güvendiği bir yetişkinle paylaşmaktan çekinmemesi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği aktarılarak, devamında şunlar kaydedildi:

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"Çocuğun internetle tanıştığı ilk dönemlerde, sanal mecralara ailenin ortak kullanım alanlarında girmesi sağlanmalı ve çocuklar sanal ortamda uzun süre tek başlarına bırakılmamalıdır. Çocuğun gerçek hayatta arkadaş olmadığı ve tanımadığı kişilerle temas etmesi engellenmeli, çocuk açısından riskli görülen profillerle iletişiminin önüne geçilmelidir. Birçok internet sayfası ve sosyal medya platformu rahatsız edici kişileri şikayet etme ve engelleme imkanı sunmaktadır. Bunun nasıl yapılacağı çocuğa mutlaka öğretilmelidir. Bunun yanı sıra 0- 3 yaş dönemi, çocukların gelişimleri için oldukça kritik bir dönemdir. Bu süre içerisinde ekrana maruz kalmak çocukların henüz yeni oluşmakta olan beyin gelişimini, öğrenme ve zihinsel süreçlerinin gelişimini, sosyal gelişimlerini ve dikkat geliştirme becerilerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çocuklar 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakılmamalıdır. Mobil cihazlar, çocuklar için bir oyuncak ya da ödül olarak görülmemelidir. Özellikle bu yaş çocuklarının pasif bir konumda ekran karşısında oturtmasından ziyade aktif katılımcı oldukları ve hayal dünyalarını ortaya koyabildikleri oyunlara teşvik edilmesi çok daha önemlidir."

(DHA)

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sosyal medya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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