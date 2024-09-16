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  4. Bakanlıktan, Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama

Bakanlıktan, Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama

16.09.2024 16:38
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan X paylaşımında, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Almanya
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