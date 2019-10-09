Bakanlıktan babasından şiddet gören Tuğba’ya destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babasının şiddetine maruz kalan Tuğba A. ve kardeşi ile engelli annesine gerekli desteğin sağlandığını bildirerek, "Kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tuğba A. adlı genç kızın babasından şiddet gördüğü görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından uzman ekiplerin Tuğba A. ile iletişime geçtiği ve Bakanlığın kendisine uygun sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yaptığı kaydedildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin Tuğba A., kardeşi ve engelli annesinin durumunu yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, “Yapılan sosyal inceleme neticesinde Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla aileye nakdi destek de yapılacaktır. Tuğba kızımız, annesi ve kardeşinin bu süreci en kısa sürede atlatabilmeleri için aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir” denildi.

Açıklamada, Tuğba A.’nın beyanı ile kendisine yönelik herhangi bir taciz ya da istismar vakasının söz konusu olmadığının anlaşıldığı da kaydedildi. Bakanlık tarafından ailenin avukat desteği isteğinin karşılandığı belirtilen açıklamada, “Kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. ’Şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

