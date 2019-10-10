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Bakanlıktan 'Barış Pınarı Harekatı'na iş makinesi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait 55 iş makinesinin, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emrinde kullanılacağı açıklandı.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait 55 iş makinesinin, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emrinde kullanılacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; TSK tarafından Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen harekat kapsamında talep yazısı üzerine 6 dozer, 9 ekskavatör, 12 kamyon ve 19 treyler çekicisi olmak üzere toplam 46 iş makinesinin operatörleri ile birlikte TSK'nın emrinde görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında kullanılan 9 zırhlandırılmış ekskavatörün de 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için bölgeye kaydırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Ülke güvenliği söz konusu olunca, her daim güvenlik güçlerimizin yanında olan ve onlara her türlü desteği sağlayan ülkemizin köklü kurumlarından DSİ, böylece, operasyon için toplam 55 adet iş makinesi ile destek vermiş oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman kahraman ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Türk milletinin duaları Mehmetçiğimizle, Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer kılsın" denildi.

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