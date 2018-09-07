HABER

Bakanlıktan "buğday stoku" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır" - "Sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir. Haberde bu rakam sanki dünyada şu an mevcut bulunan stok miktarıymış gibi yansıtılmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir. Haberde bu rakam sanki dünyada şu an mevcut bulunan stok miktarıymış gibi yansıtılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya buğday üretimi bu yıl 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona geriledi.

Önemli ihracatçı ülkelerde üretim ve kalitede düşüş yaşandı. Rusya'da üretim 85 milyon tondan 67 milyon tona, Ukrayna'da 27 milyon tondan 25,5 milyon tona, Avrupa Birliği'nde (AB) 151 milyon tondan 136 milyon tona düştü.

Dünya sezon sonu kapanış stokları 18 milyon ton azalışla 248 milyon tona inerken, önemli ihracatçıların (Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, ABD) sezon sonu kapanış stokları 20 milyon ton azalarak 62 milyon tona geriledi.

Açıklamada, üretim ve kalitedeki düşüşü müteakip, fiyatların artış trendine girdiğine dikkat çekilerek, cari ithal maliyetinin ton başına bin 540 lirayı bulduğu, dolar bazında yıllık yüzde 27'lik artış gerçekleştiği belirtildi. Yine de dünyada bugün itibarıyla cari tüketim düşüldükten sonra devir stoklarıyla birlikte toplam buğday arzının 860 milyon ton seviyesinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada 26 günlük buğday stoku kaldığına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sezon sonunda yani 30 Haziran 2019'da 8 majör ihracatçının elinde dünyanın yaklaşık bir aylık tüketimi kadar stok kalacağı (62 milyon ton) tahmin edilmektedir. Haberde bu rakam sanki dünyada şu an mevcut bulunan stok miktarıymış gibi yansıtılmaktadır."

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Önlemlerimiz göç dalgasını Suriye içinde tamponlamakKızılay Genel Başkanı Kınık: Önlemlerimiz göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak
Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü! Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday stoğu buğday üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.