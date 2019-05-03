Bakanlıktan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne e-belediye ziyareti

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yöneticileri, e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüm belediyelerin İçişleri Bakanlığı’nın kuracağı e-belediye bilgi sistemine geçmesi hedeflenirken, Bakanlık yöneticileri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla uygulanan e-belediye sistemini incelemek için Bursa’ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynakları ile geliştirdiği e-Belediye Uygulaması modülleri incelenirken, ziyarette karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu tarafından 7099 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler anlatıldı. İçişleri Bakanlığından gelen Proje Koordinatörü Büşra Akyılmaz, Analiz Uzmanı Ali İhsan Tokdemir, Proje Danışmanı Ogün Köymen ve Yardım masası personeli Kadir Akgül tarafından da proje kapsamındaki modüller, projenin faydaları, belediyelerin geçiş sürecinde yapacakları ve sistem ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediyesi birimleri, belediye şirketleri ve bağlı kuruluşlar, ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinin temsilcileri katıldı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden bir heyette toplantıda hazır bulundu.

Katılım sağlayan kurum temsilcileri, Bakanlık yetkililerine e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi ve çalışmaları hakkında merak edilenleri sorma fırsatı bulurken, BUSKİ ve Büyükorhan Belediyesi’nin sisteme geçiş çalışmalarına başladığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ortak veri tabanı ve altyapıda standart bir yazılım geliştirme olan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi hakkında tüm katılımcılara bilgi verildi. e-Belediye Bilgi Sistemine 68 adet modülün dahil edilmesi kararlaştırılmış olup, 43 adet modülün İçişleri Bakanlığı tarafından ve 20 adet modülün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanması planlanan 43 uygulamadan 16 adet uygulamanın aktif kullanımda olduğu, kalan uygulamaların da zaman içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi. 2017 yılı Kasım ayında e-Belediye Bilgi Sistemi pilot belediyeler ile kullanıma açılmış ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle 6 Büyükşehir, 3 Su Kanalizasyon İdaresi, 13 il belediyesi, 134 ilçe belediyesi ve 29 belde belediyesi olmak üzere toplam 186 belediye e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmaktadır.



