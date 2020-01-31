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Bakanlıktan Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı'nca Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Çinli çocuğun 'coronavirüs' teşhisi aldığı ve kesin tanısının konulduğu yönündeki iddialar yalanlandı.

Özlem YURTÇU KARABULUT/İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nca Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Çinli çocuğun 'coronavirüs' teşhisi aldığı ve kesin tanısının konulduğu yönündeki iddialar yalanlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yayımlanan açıklamada, Çinli çocuğa, mevsimsel gribe neden olan 'influenza B' teşhisi koyulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
​"Çapa Tıp Fakültesi'nde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan influenza testinin sonucu influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik 'koronavirüs şüphesi', henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu 'kesin tanı' gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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