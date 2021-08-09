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Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

09.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama geldi.

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız."

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son vermişti. Genç kızın yaşamına son vermeden bir gün önce, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında karakolda suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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