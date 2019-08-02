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Bakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin-Denetim Genel Müdürlüğü, Fethiye Körfezi’ndeki suyun renginin sarı ve yeşile dönmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin-Denetim Genel Müdürlüğü, Fethiye Körfezi’ndeki suyun renginin sarı ve yeşile dönmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kirlikteki en büyük nedenin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıksu arıtma tesislerindeki yetersizlik ve alt yapı problemleri olduğu belirtildi.
Muğla’da, Fethiye Körfezi’ndeki suyun renginin sarı ve yeşile dönmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin-Denetim Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Suyun renginin ani bir şekilde yeşile bürünmesinin nedeninin alg patlaması (ötrofikasyon) olduğu ifade edilen açıklamada, "Alg patlamasındaki en büyük etken denizel ortamda fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklanmaktadır. Söz konusu kirlilikteki en büyük etken Atıksu Arıtma Tesislerindeki yetersizlik ve altyapı probleminden kaynaklanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2013 yılı yaz sezonu maksimum çıkış suyu debisi 23 bin 514 metreküp olarak planlanmış olup hali hazırda çıkış suyu debisi 33 bin metreküptür. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için 2. etap inşasına başlanması konusunda gerekli uyarı yazıları yazılmıştır. Ancak yapılan uyarılara rağmen yaklaşık 6 yıldır kapasitesinin üzerinde çalışan tesiste yeterli düzeyde arıtma sağlanmadan atıksular denize deşarj edilmektedir. Bu kapsamda çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili idari süreç devam etmektedir" denildi.

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Bakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklamaBakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklama

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