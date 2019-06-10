HABER

Bakanlıktan, generallere yönelik ifadeler için suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akit Tv'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan genarellere yönelik ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akit Tv'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan genarellere yönelik ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayınlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldıSel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleriKazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.