Sağlık Bakanlığı, özellikle yaz aylarında artış gösteren gıda zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, tavsiyelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, birçok farklı mikroorganizma, zararlı toksinler ya da kimyasalların yiyecekleri kirletip, gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabildiği belirtildi.

Bu kapsamda, "gıda zehirlenmesi" olarak da bilinen bu hastalıklara neden olan 250'den fazla etken bulunduğu aktarılan açıklamada, gıda zehirlenmesinin sık görülen belirtilerinin bulantı, kusma, mide krampları ve ishal olduğu vurgulandı.

- "Üç günü aşan şikayetlerde hastaneye başvurulmalı"

Bakanlık, vatandaşları, üç günden fazla süren ishal, ateş ve ağız kuruluğu gibi şikayetler olduğunda mutlaka hastaneye başvurulmaları konusunda uyardı.

Çoğu zaman hastaların tıbbi tedavi olmadan iyileştiği, ancak risk grubunda bulunan hamile kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılarda bulguların şiddetli olabildiğine işaret edilen açıklamada, bakterilerin 32 ila 43 derece sıcaklıkta daha hızlı çoğalmasından dolayı yaz aylarında yiyeceklerin hazırlanması ve güvenli bir şekilde taşınmasının zor olduğu belirtildi.