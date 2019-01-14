HABER

Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki artış olağan" açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, geçmiş grip sezonlarındakilerle benzerlikler gösteren gripli hasta sayısındaki artışın olağan olduğunu bildirdi - Bakanlık yetkilileri "domuz gribi" ifadesinin sadece tüm dünyayı etkilediği salgın döneminde kullanıldığına dikkati çekerek, "Bu artık, salgın sonrasındaki yıllarda mevsimsel grip etkenleri arasında yer almaktadır, domuz gribi olarak tanımlanmamaktadır" vurgusunu yaptı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı tarafından, geçmiş grip sezonları ile kıyaslandığında Türkiye'deki gripli hasta sayısındaki artışın olağan olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre grip (influenza), genellikle ekim ayından başlayarak mart sonu nisan başına kadarki dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyor.

Bu aylarda hasta sayısında belirgin bir artışın beklendiği ancak bunun bir salgın olarak değil, mevsimsel grip hastalığının aktif dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Mevsimsel grip hastalığının etkenleri olan influenza virüslerinin çok sayıda alt tipi bulunuyor. Yıllar içerisinde toplumda sık görülen influenza virüsleri sürekli değişerek hastalık yapabiliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'de görülen mevcut grip vakalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son haftalarda Avrupa'da ve kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de grip olan hasta sayılarında artış görülmektedir ve artış devam edebilir. Gripli hasta sayılarındaki artış olağan bir durum olup geçmiş grip sezonları ile kıyasladığında benzer olduğu görülmektedir. Ülkemizde dolaşımdaki baskın grip virüsü influenza A (H3N2) virüsüdür.

Bununla birlikte grip benzeri hastalıklara neden olan diğer solunum yolu virüsleri de dolaşımda yüksek düzeyde yer almaktadır. Dolaşımdaki diğer solunum yolu virüslerinin baskınlığı mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Grip sezonu başlarında soğuk algınlığına neden olan rhinovirüs baskın seyretmekte iken son haftalarda özellikle 5 yaş altı çocukları etkileyen respiratory syncytial virüsün baskın olduğu görülmektedir."

- "Aşı, risk grubundakilere sağlık kuruluşlarınca ücretsiz yapılıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğuna yönelik öneriler bulunuyor.

Grip aşısı, içerisine bir önceki yıl en çok hastalık yapan virüsleri içeren 3 veya 4 alt tip influenza virüsü dahil edilerek aşı her yıl yeniden hazırlanıyor ve bir önceki yılın aşıları kullanılmıyor.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de grip aşıları her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından hekim reçetesi ile risk grubundaki kişilere tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılıyor.

2009 yılında tüm dünyada görülen domuz gribi salgınında olduğu gibi, hayvanlardaki grip virüsleri insanlara geçiş özelliği kazanıp tüm dünyayı etkileyen pandemiye neden olabiliyor. Ancak bu virüsler bir salgına neden olma yetisini birkaç yıl içerisinde kaybediyor, sonraki yıllarda mevsimsel influenza etkenleri arasında yerini alıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu nedenle, "domuz gribi" ifadesinin sadece tüm dünyayı etkilediği pandemi döneminde kullanıldığına dikkati çekerek, "Artık salgın sonrasındaki yıllarda, mevsimsel grip etkenleri arasında yer almaktadır, domuz gribi olarak tanımlanmamaktadır." vurgusunu yaptı.

Gribin tedavisi olan bir hastalık olduğunun altını çizen yetkililer, tedavinin olabildiğince erken dönemde başlamasının önemine işaret ediyor ve hastalık belirtilerinin görülmesinden sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğunu vurguluyor.

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
Kök hücre, ‘çaresiz’ denilen hastalıklara çare olacak!Kök hücre, ‘çaresiz’ denilen hastalıklara çare olacak!
Diyabette 3 neden, 3 önlem!Diyabette 3 neden, 3 önlem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grip grip aşısı H3N2 influenza Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Retinitis Pigmentosa nedir? Retina hastalıklarında kök hücre tedavisi nasıl yapılır?

Kök hücre, ‘çaresiz’ denilen hastalıklara çare olacak!

Diyabet nedir? Diyabete neden olan etkenler nelerdir;? Diyabeti önlemenin yolları...

Diyabette 3 neden, 3 önlem!

Her anne babanın bilmesi gereken ilk yardım kuralları

Anne ve babalar dikkat! Uzmanlar uyardı...

Göğüs estetiği ameliyatı nedir? Göğüs estetiği ameliyatı yaptıranlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Orantılı vücuda kavuşmak isteyen bu yola başvuruyor

Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir süreçten geçer?

Bu yöntem aşırı iştahı sonlandırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.