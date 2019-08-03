Bakanlıktan, hastalıklara karşı kurbanlık tedbirleri

Sağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı'nda hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları (Zoonotik) önlemek için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içinde geçmesi için hayvan üreticiliği ve satışı yapanlar ile kurban satın alan vatandaşların temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına riayet etmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Zoonotik hastalıklardan korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, zoonotik hastalıkların, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi havyanlar aracılığıyla insanlara bulaşabildiğine işaret edildi.

- Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalı