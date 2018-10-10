Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezine yapılan zehirlenme başvurularında 2017 yılına oranla artış gözlendiği kaydedildi. Artışın özellikle; Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olduğu belirtildi.

DOĞAL ORTAMLARDA YETİŞEN MANTARLARDA ZEHİR RİSKİNE DİKKAT!



Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebiliyor. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği biliniyor.

2 İLA 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR



Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir.