HABER

Bakanlıktan Iğdır'da silah kazasında şehit olan asker için açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Iğdır'da bulunan hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan'ın şehit olduğu belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlıktan Iğdır'da silah kazasında şehit olan asker için açıklama

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Iğdır'da bulunan hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan'ın şehit olduğu belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iğdır'da yer alan hudut birliğinde dün meydana gelen silah kazası sonrası bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN AKAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

FOTOĞRAFLI

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Adıyaman’da 29 kaçak göçmen yakalandıAdıyaman’da 29 kaçak göçmen yakalandı
Sultangazi'de bıçaklı gaspı şaka sandılarSultangazi'de bıçaklı gaspı şaka sandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.