Bakanlık'tan Irak kuzeyindeki üs bölgesine saldırı açıklaması

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgesine PKK terör örgütünün saldırı gerçekleştirdiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı oluştuğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.
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