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Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL'lik 'kanalizasyon suyu' cezası

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 13:27
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL'lik 'kanalizasyon suyu' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak’ta Üsküdar ilçesinde Kuleli Caddesi’ndeki munsaptan denize kanalizasyon suyu döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede Marmara Denizi’nin kıyısındaki mansaptan, içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu atık su çıkışı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8.maddesine” istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

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KANALİZASYON VE GIDA ATIKLARI DÖKÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu’na istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

8. MADDE NE DİYOR?

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun "Kirletme Yasağı" başlıklı 8. Maddesi’ne aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltmak.

Anahtar Kelimeler:
Ceza İSKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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