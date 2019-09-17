HABER

Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak yapılarla mücadelesi devam ediyor.

Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...

Elif YAVUZ-Güven USTA-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak yapılarla mücadelesi devam ediyor. Muğla'da kaçak yapıların tespiti ve yıkılmasının ardından sıra İstanbul'daki yapılarda.
İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı bulunduğu belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıların tespiti ve yıkılması için harekete geçti. Ekipler ilçe ilçe tespit yapmaya başladı. Boğaz’daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı yapılara kadar tüm kaçakların yıkılması için çalışmalar yapılacak. Tespitler için ekip kuran bakanlık bir ay içinde tebligatları göndermeye başlayacak.

"BAKANLIK YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"
İnşaat Mühendis Barçın Kayaman, yapılan uygulamayla yapı stokunun belirlenmesi olduğunu belirterek, “Ruhsatlı başlamış iskan almamış veya ruhsatsız olarak yapılan bir çok yapı bulunuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıları tespit edip aslında yapı stokumuzu belirlemek istiyordu. Bir de deprem gerçeğimiz var. Kaçak yapıların stokundan sonra da bu kaçak yapıların sağlamlığı ile ilgili de çalışma yapılacaktı. İmar barışının önceliği bu yapıların tespiti oldu. Bunun da kanunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2012'den önce yapılmış yapıları baz aldılar. Suistimaller oldu tabii. Yapı kayıt belgesinde beyan edip de aslında yerinde yapılmamış daha sonra biz bunu imar barışına sokarız görüşü olan bazı vatandaşlarımız oldu. Bakanlık mevcut durumu Google haritalardan tespit etmişti zaten. Ellerine verileri vardı. Yapılan beyanlarla bu veriler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar sonucunda çıkan farklar kaçak yapıları ortaya çıkardı. Bu kaçak yapılar tespit edilip tebligatlar gönderilecek. Verilen sürede eski haline getirilmezse bakanlık yıkım çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

4 MİLYON KAÇAK YAPI
İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı olduğunu söyleyen Kayaman, “Kaçak yapıların bir çoğu Avrupa yakasında. Boğaz hattındaki yapılarla ilgi pek net bir sayı olmasa da kaçak yapılarının yoğun olduğu bölgeler Üsküdar, Beykoz, Sarıyer gibi ilçeler" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası inanılmaz kurtuluşKahramanmaraş’ta kaza sonrası inanılmaz kurtuluş
Emekli polis adliyede dehşet saçtı!Emekli polis adliyede dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.