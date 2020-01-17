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  4. Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu onayladıklarını açıkladı.

Bin 595 sayfalık rapor, 23 Aralık'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edilmişti. Rapor ardından da 10 gün boyunca bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne açılmıştı. Bu süreçte Türkiye genelinde on binlerce kişi, başta İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara giderek proje aleyhinde görüş bildirerek itiraz dilekçesi vermişti.

ÇED raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, beş iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un onayına sunulmuştu.

ÇED raporuna göre kanalın maliyeti 75 milyar TL olacak. Kanalın etrafında da 500 bin nüfuslu yeni yerleşim yeri kurulacak.

Rapora yönelik tepkiler

Raporun 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandığı açıklandı. Rapor hazırlanırken güzergah, çevresel duruma yönelik ölçüm ve analiz, flora-fauna, sosyal etki ve kültürel miras etki değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının ele alındığı belirtildi.

Ancak Kanal İstanbul projesine karşı çıkan akademisyenler raporun bilimsellikten uzak olduğunu savunuyor.

Projenin en çok tartışılan konuları, su kaynaklarının yok olacağı ve Kuzey Ormanları'nın zarar göreceği ile ilgili. ÇED raporunda, İstanbul'un yıllık toplam 32,7 milyon metreküp su kaybedeceği ancak bu kaybın Melen Barajı Projesi ile karşılanacağı belirtiliyor. Rapora göre, Kanal İstanbul projesi nedeniyle bölgede kesilecek ağaç sayısı ise 201 bin.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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