Bakanlıktan korkutan uyarı: Mide kanserine neden oluyor

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mangal, 7'den 70'e herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Beyaz ve kırmızı etin yanı sıra balık türleri de vatandaşlarca mangalda yapılıp servis ediliyor. Mangal ateşinde semaverde çay bile demlenip yemek sonrası keyifli zaman geçiriliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da uyarıda bulunduğu mangalın sık yapılması, çeşitli tehlikeleri beraberinde getiriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, yüksek ateşe maruz kalan yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin doğru olmadığını belirtip, "Ara sıra ender olarak yenilirse bir şey olmaz ancak sık sık yemek özellikle mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi. Dr. Necdet Yetim, bazı pişirilme usullerinde ortaya çıkan kimyasalların midede tahrişe tahribata ve sonuçta ülser, kanser gibi hastalıklara yol açtığını söyledi. Mideyi, pişirilme yöntemleri nedeniyle en çok etkileyen yiyecek gruplarını da sayan Uzm. Dr. Yetim, "Bunların başında özellikle et grubu yiyecekler gelmektedir. Etlerin direkt ateşte pişirilme sırasında ya da tütsülenme sırasında ortaya çıkan kimyasallarla midenin çok etkilendiği ortaya çıkmıştır. Direkt alevli ateşlerde iyi hazırlanmamış mangal ateşinde yiyeceklerin pişirilmesi doğru değil. Arada bir yenilirse sakıncası olmaz ancak sık sık yemek mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi.