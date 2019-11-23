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Bakanlıktan Meclis'te 'sahte bal' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığı iddialarına ilişkin, "İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığı iddialarına ilişkin, "İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 'Meclis kantininde sahte bal satıldığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine Bakanlık gıda kontrol görevlilerince işletmede inceleme ve denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın D.B.1/4 parti numaralı ürününe rastlanmamıştır. Ayrıca söz konusu firmanın işyerinde bulunan ürünlerinin etiket bilgilerinde ve muhafaza koşullarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir." denildi.
Ancak yine de işletmede satışa sunulan farklı parti numaralarına ait ürünlerden numuneler alındığı, analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız tarafından yapılan kamuoyu duyuruları firmaların ürettikleri ürünün sadece ilgili partisini kapsamaktadır. Dolayısıyla aynı firmanın diğer ürün ve parti numaralarını kapsamamaktadır. Denetimlerle taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmalara 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uygulanmakta olup, firmalar 5996 sayılı Kanun gereği olumsuzluğa konu ürünleri piyasadan toplatmakla yükümlüdür. Bakanlığımız gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen ve kamuoyu duyurularına (ifşa edilen) konu firmalar ile ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Diğer yandan her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da ifşa edilen ürünlerin piyasada satışına dair ihbarlarını ALO 174 Gıda Hattına yapmaları büyük önem arz etmektedir."

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