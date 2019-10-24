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Bakanlıktan 'Mehmetçiğe selam' için teşekkür klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bakanlıktan 'Mehmetçiğe selam' için teşekkür klibi Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle sosyal medyada başlatılan kampanyaya gösterilen yoğun ilgi için teşekkür klibi yayınladı.

Bakanlıktan 'Mehmetçiğe selam' için teşekkür klibi

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle sosyal medyada başlatılan kampanyaya gösterilen yoğun ilgi için teşekkür klibi yayınladı.

Bakanlık tarafından 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle başlatılan kampanya sonrası gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür klibi hazırlandı. Klip, bakanlığın Twitter'daki hesabından 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayan, gönderdikleri selamlarla moral ve motivasyonumuzu artıran asil milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız' notuyla yayınlandı. 1 dakika 49 saniye süren klipte, ilk olarak harekata katılan askerlerin görüntülerine yer verildi. Klibin devamında ise halkın 'Mehmetçiğe selam gönder' etiketiyle sosyal medyadan paylaştığı destek videoları yer aldı. Klip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı verdiği fotoğraflar ile 'Barış Pınarı Harekatı'nda bizi yalnız bırakmayan aziz milletimize sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunarız' denilerek, sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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