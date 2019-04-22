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Bakanlıktan minik okurlara "Çevreci Çocuk" dergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla hazırlanan aylık "Çevreci Çocuk" dergisinin ilk sayısı çıktı - Sıfır Atık ve çevre duyarlılığına ilişkin eğlenceli ve öğretici bilgilerin yer aldığı dergi, okullarda dağıtılarak binlerce çocuğa ulaştırılacak

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla yayına hazırlanan "Çevreci Çocuk" dergisinin ilk sayısı çocuklarla buluştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlığın aylık kültür yayınlarından artık çocuklar da yararlanacak.

Bu kapsamda Eğitim Yayın Daire Başkanlığınca hazırlanan "Çevreci Çocuk" dergisinin ana gündemini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ve çevre konuları oluşturuyor.

Sıfır Atık Ali'nin maceralarından Çizgin Gezgin'in tarihte yaptığı yolculuklara, Şaşkın Mucit Sacit'in keşiflerinden atıklardan eşya yapma sanatına, çevreci sporlardan ağaç, bitki ve hayvan tanıtımlarına kadar onlarca farklı konunun bulunduğu ücretsiz dergi, kısa sürede binlerce çocuğa ulaştırıldı.

Okullarda dağıtılacak dergi, renkli ve eğitici içeriğiyle çocuklara keyifli vakit geçirtmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

- Dergide, uzman yazar ve çizerler yer alıyor

Çevre konularının eğlenceli bir dil ve renkli içerikle ele alındığı derginin yanında her ay sürpriz hediyeler de olacak.

Uzman pedagoglar kontrolünde yayına hazırlanan derginin ekibinde, alanlarında tanınmış uzman yazar ve çizerler yer alıyor.

Çocukların çevreyle ilgili konuları eğlenerek öğrenmelerinin hedeflendiği dergide, tarihte önemli icatlara imza atmış bilim adamları, mimarlar ve sanatçıların tanıtımlarına da yer veriliyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevreci Çocuk dergi

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