Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler

Okullarda dağıtılacak dergi, renkli ve eğitici içeriğiyle çocuklara keyifli vakit geçirtmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Ali'nin maceralarından Çizgin Gezgin'in tarihte yaptığı yolculuklara, Şaşkın Mucit Sacit'in keşiflerinden atıklardan eşya yapma sanatına, çevreci sporlardan ağaç, bitki ve hayvan tanıtımlarına kadar onlarca farklı konunun bulunduğu ücretsiz dergi, kısa sürede binlerce çocuğa ulaştırıldı.

Bu kapsamda Eğitim Yayın Daire Başkanlığınca hazırlanan "Çevreci Çocuk" dergisinin ana gündemini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ve çevre konuları oluşturuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlığın aylık kültür yayınlarından artık çocuklar da yararlanacak.

Çevre konularının eğlenceli bir dil ve renkli içerikle ele alındığı derginin yanında her ay sürpriz hediyeler de olacak.

Uzman pedagoglar kontrolünde yayına hazırlanan derginin ekibinde, alanlarında tanınmış uzman yazar ve çizerler yer alıyor.

Çocukların çevreyle ilgili konuları eğlenerek öğrenmelerinin hedeflendiği dergide, tarihte önemli icatlara imza atmış bilim adamları, mimarlar ve sanatçıların tanıtımlarına da yer veriliyor.

