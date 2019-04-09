Bakanlıktan özel mesleki ve teknik eğitime büyük destek

BURCU ÇALIK- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bugüne kadar verilen destek miktarı 603 milyon 537 bin 408 liraya ulaştı. Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında OSB'ler içinde ve dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için eğitim-öğretim desteğinde bulunuyor. Destek tutarı, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından müştereken belirleniyor ve Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten yapılıyor. AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 26 alanda öğrenci başına yılda 3 taksit halinde ödenmek üzere 4 bin 270 lira ile 6 bin 900 lira arasında eğitim ve öğretim desteği verildi.

Bu kapsamda Kasım 2017, Şubat 2018 ve Haziran 2018'de yapılan ödemelerle, OSB'ler içinde ve dışında 71 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 40 bin civarındaki öğrenci adına toplam 216 milyon 934 bin 637 lira ödenek gönderildi. Bakanlık, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde OSB içi ve dışı 33 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler için 121 milyon 18 bin 673 lira destekte bulundu. Destek miktarları, 2015-2016 döneminde toplam 81 milyon 598 bin 691 lira, 2014-2015'te 44 milyon 124 bin 540 lira, 2013-2014'te 18 milyon 673 bin 375 lira ve uygulamanın ilk başladığı dönem olan 2012-2013'te de 4 milyon 618 bin 375 lira oldu. - Bu yılın desteği 116 milyon lirayı aştı Bakanlık, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için de OSB'ler içinde ve dışındaki özel mesleki ve teknik liselerinin alan, dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilen destek tutarlarını üç taksit halinde ödemeye başladı. Kasım ayında yapılan ilk taksit ödemenin verilerine göre, OSB'ler içinde ve dışında 124 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 54 bin 264 öğrenci adına toplam 116 milyon 569 bin 117 lira destekte bulunuldu.

Böylelikle uygulamanın ilk başladığı eğitim-öğretim döneminden bugüne kadar olan yaklaşık 7 yıllık dönemde sağlanan destek miktarı 603 milyon 537 bin 408 lira olarak belirlendi. - "Yenilenebilir enerji"ye 7 bin liranın üzerinde destek Öte yandan MEB, bu yılın eğitim ve öğretim dönemi için OSB'ler dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinin alan, dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarlarını 9'uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12'inci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlemişti. Bakanlıkça bu kapsamda en çok destek verilen alanlar öğrenci başına 7 bin 420 lirayla "Yenilenebilir enerji teknolojileri", "Motorlu araçlar teknolojisi", "Makine teknolojisi" ve "Elektrik elektronik teknolojisi" oldu. Bunu 7 bin 320 ile Tarım Teknolojileri alanı takip etti. Söz konusu alanları 6 bin 990 lira ile matbaa teknolojisi, 6 bin 890 lira ile endüstriyel otomasyon teknolojileri, 6 bin 780'er lira ile kimya teknolojisi, metal teknolojisi ve plastik teknolojisi izledi.