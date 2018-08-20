Videoda, "Yorgun ve uykusuz yola çıkmayın", "Emniyet kemerinizi takmayı ihmal etmeyin", "Araç kullanırken cep telefonunuzla ilgilenmeyin", "Yolculuk esnasında kısa molalar verin" ve "Hız limitlerine uyun" gibi çeşitli uyarılarında bulunuldu.

Öte yandan Bakanlık, sosyal medya hesaplarından sağlıklı ve güvenli yolculuğa da dikkati çekti.

Uzmanların sağlık önerileri, Kurban Bayramı boyunca Bakanlığın Facebook, Twitter ve Instagram gibi resmi sosyal medya hesaplarından "#SağlıklıBayram" etiketiyle paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığınca, vatandaşların sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için "Sağlıklı Bayram" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, uzman önerilerinin yer aldığı videolar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrıca, kampanya kapsamında, 17-21 Ağustos tarihlerinde vatandaşları bilgilendirme amacıyla yola çıkan, teknolojik donanımlı mobil "Sağlıklı Yaşam Araçları" ile 81 ilde de eş zamanlı etkinlik düzenleniyor.

Hayvan pazarlarında açılan stantlarda ise Kurban Bayramı'nda beslenme, kurban kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranması sırasında meydana gelebilecek kesik ve yaralanmalar; kist hidatik hastalığı konularında hazırlanan afişlere, brandaya ve bilgilendirici broşürlere yer veriliyor.

