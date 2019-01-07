Bakanlıktan Sıfır Atık Projesi'ne 214 tonluk katkı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE/İLKAY GÜDER - Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 19 ayda 214 tona ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Bakanlık tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 19 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 214 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

- 2 binden fazla ağaç kesilmekten kurtarıldı

Proje çerçevesinde 126,1 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 142 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.