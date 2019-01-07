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Bakanlıktan Sıfır Atık Projesi'ne 214 tonluk katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 19 aylık süreçte 214 tonu buldu - Proje çerçevesinde 126,1 ton kağıt-kartonun geri kazanımıyla 2 bin 142 ağacın kesilmesinin önüne geçildi - Elde edilen kazanımlar sonucunda 807 bin 341 kilovatsaat enerji, 3 bin 528 metreküp su, bin 490 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 25,6 ton azaltıldı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE/İLKAY GÜDER - Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 19 ayda 214 tona ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Bakanlık tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 19 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 214 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

- 2 binden fazla ağaç kesilmekten kurtarıldı

Proje çerçevesinde 126,1 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 142 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

49 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 798,7 varil petrolün kullanımından da tasarruf sağlandı. 8,7 ton cam atık ile 11,5 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 25,5 ton ham maddeden tasarruf sağlandı. 9,1 ton organik atıktan 3,7 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Projeyle Bakanlık binasından çıkan 4 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan 3 bin 760 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni yağ, 359 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 251,3 kilogram ham madde ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda 807 bin 341 kilovatsaat enerji, 3 bin 528 metreküp su, bin 490 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 25,6 ton azaltıldı.

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214 ton Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sıfır Atık Projesi"

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