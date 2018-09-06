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Bakanlıktan "sığınmaevi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: - "Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde hizmet sunan kadın konukevleri yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinin üzerinde olduğu anlaşılacaktır" - "Kadınlarımız psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, ihtiyaç halinde meslek edindirilmeleri gibi konularda da desteklenmektedir. Bakanlığımız, kadın konukevleri ile ilgili duyarlılığını bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "137 Sığınmaevi Yetmiyor" başlığı ile yayımlanan habere ilişkin, "Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde hizmet sunan kadın konukevleri yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinin üzerinde olduğu anlaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, habere konu edilen ve 3 Eylül 2018'de hayatını kaybeden Derya D'nin vefatından duyulan üzüntü belirtildi.

Açıklamada, "Acılı anneye başsağlığı dileriz. Risk altındaki kadın ve çocuklarımızın can güvenliği Bakanlığımızın başlıca hassasiyetidir. Kızımızın 2016 yılında kadın konukevinden hastaneye gitmesiyle başlayan süreç Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gününe ilişkin tüm bilgi, belge ve kamera kayıtlarının Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldığı, hem Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin kovuşturmaya yer olmadığına hükmettiği belirtildi.

İlgili haberde, "Türkiye'de 137 sığınmaevi olduğu, bu konuya yeterli bütçe ayrılmadığı, bütçe yetersizliği nedeniyle mevcut yerlerdeki çalışmaların niteliksiz olduğu"nun iddia edildiği belirtilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumsal hizmet birimlerinden olan kadın konukevlerinin, ülkedeki şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik mekanizmaların başında geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın konukevlerinde hizmetler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik' kapsamında yürütülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüze bağlı 81 ilde 2697 kapasite ile 110 kadın konukevi hizmet vermektedir. Bakanlığımız dışında, belediyelere bağlı 725 kapasite ile 32, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 12 kapasite ile 1, Mor Çatı Sivil Toplum Kuruluşu'na bağlı 20 kapasite ile 1 tane olmak üzere toplamda 3 bin 454 kapasite ile 144 kadın konukevi hizmet vermektedir. Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde yönetici, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, hemşire, öğretmen ve destek personeli ile birlikte toplamda bin 889 personel görev yapmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 'Belediyelerin görev ve sorumlulukları başlıklı 14/(a) maddesinde yer alan' …Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler hükmü doğrultusunda da daha fazla belediyenin kadın konukevi açması için İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği ile işbirliği çalışmaları geliştirilerek yürütülmektedir."

Kadın konukevlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014'te 42 milyon 119 bin 500 Türk lirası, 2015'te 59 milyon 52 bin, 2016'da 72 milyon 826 bin, 2017'de 87 milyon 63 bin 11 lira 25 kuruş, 2018'de ise 102 milyon 601 bin Türk lirası ödenek ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görüldüğü üzere, kadın konukevlerine ayrılan ödenekler, yıllar itibarıyla bariz bir artış göstermektedir. Ayrıca, hizmet sunan kadın konukevlerinin ülke nüfusuna kıyasla kapasiteleri değerlendirilirken, kadın konukevi sayısı değil; konukevlerinin yatak kapasiteleri göz önünde bulundurulmaktadır. Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde hizmet sunan kadın konukevleri yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinin üzerinde olduğu anlaşılacaktır.

Kadın konukevleri, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama riski bulunan her kadını hiçbir ayrım gözetmeksizin, sadece beyanlarını esas alarak kabul etmektedir. Bu durumdaki kadınlarla birlikte bakmakla yükümlü oldukları çocukları da anneleriyle birlikte konukevlerinde ağırlanmaktadır. Bu süreçte kadınlarımız psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, ihtiyaç halinde meslek edindirilmeleri gibi konularda da desteklenmektedir. Bakanlığımız kadın konukevleri ile ilgili duyarlılığını bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir."

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