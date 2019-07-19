HABER

Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "18 Temmuzda Yeşil Liman Sertifika Töreni'nde Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığı görülmektedir" - "Sayın Bakan 'bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz' mesajını vermek istemiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren ve denizcilik sektörünce iyi bilinen değişikliğin sektöre önemli katkılar sağladığını anlatırken, henüz bu çalışmanın devam ettiği şeklinde anlaşılacak bir ifade ortaya çıkmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, dün gerçekleştirilen Yeşil Liman Sertifika Töreni'nde, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili sarf ettiği bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turhan'ın konuşmasında, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nde yer alan serbest pratica almaksızın 2 günlük (48 saat) bekleme süresini 207 güne (168 saate) çıkaran değişiklikle sektöre önemli katkı sağlandığını ifade etmek istediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nde, Türk Boğazları bölgesinde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla 5 ana konuda değişiklik çalışması yapılmış, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşleri alınarak 28 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuştur. Önerilen değişikliklerden biri, 'Türk Boğazlarında Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemez.' şeklindedir.

Sayın Bakan 'bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz' mesajını vermek istemiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren ve denizcilik sektörünce iyi bilinen değişikliğin sektöre önemli katkılar sağladığını anlatırken, henüz bu çalışmanın devam ettiği şeklinde anlaşılacak bir ifade ortaya çıkmıştır."

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştüFacia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yeşil Liman Sertifika Töreni

En Çok Okunan Haberler

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri! Helikopter de destek verdi

Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.