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Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"HABER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Rusya

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