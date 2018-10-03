Bakanlıktan tutuklu Alman vatandaşıyla ilgili açıklama

Türkiye'de bir Alman vatandaşının daha haftalardır tutuklu olduğu Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edildi.
Bakanlık, olaydan haberdar olduklarını ve konsolosluk yetkililerinin tutuklu Alman vatandaşıyla ilgilendiğini açıkladı. Daha önce Der Spiegel dergisinin verdiği habere göre, Aşağı Saksonya eyaletinin Braunschweig kentinden Türkiye'ye giden Hüseyin M. adlı Alman vatandaşının Ağustos ayı sonunda Kuşadası’nda tatil yaparken tutuklandığı bildirilmiş, Hüseyin M.'ye "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiği kaydedilmişti. Davanın görülmesine 11 Ekim tarihinde başlanacak.
2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşı
1976 Tunceli doğumlu olan Hüseyin M.'nin 13 yaşında Almanya'ya geldiği ve 2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi. Der Spiegel'in Pazartesi günkü haberinde, Türk makamlarının Türk vatandaşı olarak gördüğü Hüseyin M. ile ne Alman diplomatların ne de eşinin görüşmesine izin verdiği belirtilmişti. Kardeşi, dergiye yaptığı açıklamada, sadece Hüseyin M.'nin eşinin anne ve babasının tutukluyu cezaevinde bir kez ziyaret edebildiğini söylemişti.
“Mesleki ve ekonomik varlığı tehlikede”
M.'nin ailesi, uzun süren tutukluluk nedeniyle zanlının Almanya'daki işini kaybetmesinden endişe ediyor. Yıllık izinlerinin tükendiğini belirten kardeşi, Hüseyin M.'nin "mesleki ve ekonomik varlığının tehlikede” olduğunu söylüyor. Savcılığın, "cumhurbaşkanına hakaret” suçuna Ceza Kanunu'nda öngörülen en yüksek cezayı talep ettiği bildiriliyor. Suçlama sadece bu kapsamda kaldığı takdirde, Hüseyin M.'nin dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.
Tutuklu Almanlar, Erdoğan’ın ziyaretinde de gündeme gelmişti
Alman yetkililerin açıkladığı resmi verilerde, Türkiye'de siyasi gerekçelerle hapiste bulunan Alman vatandaşlarının sayısının son olarak beş olduğu bildiriliyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin konuyu gündeme getirmiş ve hızlı çözüm talebinde bulunmuştu.
AFP,dpa/AÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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