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Bakanlıktan vatandaşlara önemli uyarı! Şiddetli olacak

03.12.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bakanlık, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan vatandaşlara önemli uyarı! Şiddetli olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

"SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya sel
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