Bakanlıktan yeni genelge | Bayram’da mezarlığa gitmek yasak mı? Şehit aileleri mezarlığa gidebilir mi?

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehit lik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık.

17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05:00’de son bulacak tam kapanma süreci içerisine Ramazan Bayramı da dahil edilmişti. Ramazan Bayramı’nda vefat eden sevdiklerini ziyaret ederek, dua etmek isteyen vatandaşlarsa, tam kapanmada mezarlık ziyareti yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, tam kapanmada mezarlık ziyareti yapılabiliyor mu?

Genelgede, “ülkemizin bütünlüğü” ve “milletimizin birliği” için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit aileleri, Arefe ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

GEREKLİ DURUMLARDA REFAKATÇİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.