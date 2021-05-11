Bakanlıktan yeni genelge | Bayram’da mezarlığa gitmek yasak mı? Şehit aileleri mezarlığa gidebilir mi?

17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05:00’de son bulacak tam kapanma süreci içerisine Ramazan Bayramı da dahil edilmişti. Ramazan Bayramı’nda vefat eden sevdiklerini ziyaret ederek, dua etmek isteyen vatandaşlarsa, tam kapanmada mezarlık ziyareti yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, tam kapanmada mezarlık ziyareti yapılabiliyor mu?
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
"ŞEHİT AİLELERİNİN KABRİSTAN ZİYARETLERİ" GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, “ülkemizin bütünlüğü” ve “milletimizin birliği” için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.
Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:
Şehit aileleri, Arefe ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.
GEREKLİ DURUMLARDA REFAKATÇİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK
Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.
Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.
Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.
Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.