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  4. 'Bakıcı değilim' diyen müdür yardımcısını bıçakla tehdit etmişti... Ortaokul öğrencisi yakalandı!

'Bakıcı değilim' diyen müdür yardımcısını bıçakla tehdit etmişti... Ortaokul öğrencisi yakalandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 17:01
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Ümreniye'de meydana gelen olayda bir ortaokulda müdür yardımcısının annesine 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dediğini duyan çocuk adeta çılgına döndü. Okulda başka bir öğrenciyle problem yaşadığı iddia edilen öğrencinin ailesini arayan müdür yardımcısını elinde bıçakla aramaya başlayınca araya öğretmenler girmişti.

'Bakıcı değilim' diyen müdür yardımcısını bıçakla tehdit etmişti... Ortaokul öğrencisi yakalandı!

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta bulunan bir ortaokulda meydana geldi.

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O SÖZLER ÇILDIRTTI

Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı. İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi.

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DELİYE DÖNDÜ

Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi.

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(DHA)

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