Bakıcı dehşetini, kamera ortaya çıkardı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakması için bakıcı tutan Çetin B., evine taktığı kamera kayıtlarında, bakıcı A.E.'nin, küçük oğlu H.B.'yi darp ettiğini gördü. Bakıcı hakkında şikayetçi olan Çetin B., "Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Olay, geçen cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin B. (45) ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin B., külseratif kolit, görme kaybı bulunan oğlu A.M.B. (16), hastanede yatarken, hasta bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması konusunda anlaştı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin B., A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmemesi üzerine kamera kayıtlarını izlemeyi bıraktı. A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin evin ufak çocuğu H.B.'yi darp ettiğini söylemesi üzerine geriye dönük kamera kayıtlarını izleyen Çetin B., H.B.'nin bakıcısı tarafından darp edildiğini gördü. Bunun üzerine Çetin B., A.E.'yi uyarırken, olaydan birkaç gün sonra bakıcı 7 bin 800 lira parayı ve birkaç eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çocuğu darp edilen Çetin B., savcılığa giderek A.E.'den şikayetçi oldu. Bakıcının, H.B.'yi darp ettiği görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ettikten sonra H.B.'nin sofradan kalktığı, telefonla konuşan A.E.'nin de H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya geri oturttuğu görülüyor. A.E.'nin, ufak çocuğun yüzüne vurduktan sonra H.B.'nin burnunun kanaması da kamera kayıtlarında görülüyor.

'ÇOCUKLARINI DÖVMEYECEK BİRİNİ BUL'

Yaşanan olayı, büyük oğlu A.M.B. sayesinde öğrendiğini belirten Çetin B., "Hastanede yatarken, bir bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştık. Kendisi gidecek yerinin olmadığını söyledi. Bizim de bakıcıya ihtiyacımız olduğunu ancak maaş veremeyeceğimizi ve evimizde kalabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Çocuğumun durumunu da biliyordu. Ben evde yokken, sofrada oğlumu darp etmiş. Büyük oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İlk geldiğinde tedbir olarak eve kamera taktırmıştım. Ancak kötü davranmadığını görünce kayıtları izlememeye başladım. Oğlum durumu haber verdikten sonra geriye dönük kayıtları izledim ve oğlumu darp ettiğini gördüm. Kendisine bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KİMSE DOKUNAMAZ'

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Çetin B., yaşanan olayın takipçisi olacağını belirtti. Çetin B., "Görüntüleri izlediğimde şoke oldum. Moralim çok bozuldu. Onun cezasını kendim vermek istedim. Ancak kanunların da en ağır cezayı vereceğinden eminim. Şikayetçi olacağımı tahmin ettiği için evi terk etti. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onların her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Çocuğumun gözyaşlarına dayanamıyorum. Çocuklarıma kimse dokunamaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çetin B. Röportaj görüntüsü

- Çetin B. Genel ve detay görüntü

- Kamera kaydı görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Kadir ÖZEN /İZMİR, (DHA)

Bakıcı dehşetini, kamera ortaya çıkardı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakması için bakıcı tutan Çetin B., evine taktığı kamera kayıtlarında, bakıcı A.E.'nin, küçük oğlu H.B.'yi darp ettiğini gördü. Bakıcı hakkında şikayetçi olan Çetin B., "Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Olay, geçen cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin B. (45) ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin B., külseratif kolit, görme kaybı bulunan oğlu A.M.B. (16), hastanede yatarken, hasta bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması konusunda anlaştı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin B., A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmemesi üzerine kamera kayıtlarını izlemeyi bıraktı. A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin evin ufak çocuğu H.B.'yi darp ettiğini söylemesi üzerine geriye dönük kamera kayıtlarını izleyen Çetin B., H.B.'nin bakıcısı tarafından darp edildiğini gördü. Bunun üzerine Çetin B., A.E.'yi uyarırken, olaydan birkaç gün sonra bakıcı 7 bin 800 lira parayı ve birkaç eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çocuğu darp edilen Çetin B., savcılığa giderek A.E.'den şikayetçi oldu. Bakıcının, H.B.'yi darp ettiği görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ettikten sonra H.B.'nin sofradan kalktığı, telefonla konuşan A.E.'nin de H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya geri oturttuğu görülüyor. A.E.'nin, ufak çocuğun yüzüne vurduktan sonra H.B.'nin burnunun kanaması da kamera kayıtlarında görülüyor.

'ÇOCUKLARINI DÖVMEYECEK BİRİNİ BUL'

Yaşanan olayı, büyük oğlu A.M.B. sayesinde öğrendiğini belirten Çetin B., "Hastanede yatarken, bir bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştık. Kendisi gidecek yerinin olmadığını söyledi. Bizim de bakıcıya ihtiyacımız olduğunu ancak maaş veremeyeceğimizi ve evimizde kalabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Çocuğumun durumunu da biliyordu. Ben evde yokken, sofrada oğlumu darp etmiş. Büyük oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İlk geldiğinde tedbir olarak eve kamera taktırmıştım. Ancak kötü davranmadığını görünce kayıtları izlememeye başladım. Oğlum durumu haber verdikten sonra geriye dönük kayıtları izledim ve oğlumu darp ettiğini gördüm. Kendisine bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KİMSE DOKUNAMAZ'

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Çetin B., yaşanan olayın takipçisi olacağını belirtti. Çetin B., "Görüntüleri izlediğimde şoke oldum. Moralim çok bozuldu. Onun cezasını kendim vermek istedim. Ancak kanunların da en ağır cezayı vereceğinden eminim. Şikayetçi olacağımı tahmin ettiği için evi terk etti. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onların her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Çocuğumun gözyaşlarına dayanamıyorum. Çocuklarıma kimse dokunamaz" ifadelerini kullandı.

