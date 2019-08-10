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Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak bulundu, katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin bakıcılığını yapan 40 yaşlarındaki kadın evin merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin bakıcılığını yapan 40 yaşlarındaki kadın evin merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bakıcının, Şerife T.’nin aynı evde yaşayan zihinsel engelli kardeşi Ahmet T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Zihinsel engelli katil zanlısı Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, köydeki Türbe mevki’inde evi bulunan ve her yıl İstanbul’dan tatile gelen 70 yaşındaki Şerife T.’nin henüz kimliği belirlenemeyen 40’lı yaşlardaki bakıcısı, dün tadilat yapılan evin merdivenlerinde hareketsiz şekilde bulundu.
Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu eve 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucu talihsiz kadının öldüğünü belirledi.

Ceset üzerinde kesici ve delici alet izleri bulundu
Kadının cesedi üzerinde incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri, cesedin üzerinde kesici ve delici alet izleri bulunduğu tespit etti. Talihsiz kadının başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu öğrenilirken, kadının cesedi, detaylı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı
Meydana gelen cinayetin ardından araştırma yapan Jandarma ekipleri, talihsiz bakıcının katil zanlısının, aynı evde yaşayan zihinsel engelli Ahmet T. (67) olduğunu tespit etti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet T.’nin, öldürülen bakıcının baktığı Şerife T.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.
Katil zanlısı Ahmet T.’nin daha önce madde bağımlılığı gibi suçlardan cezaevinde yattığı, sonrasında psikolojik bunalım yaşadığı ve zihinsel engelinin ortaya çıktığı öne sürüldü.
Zihinsel engelli katil zanlısı Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken jandarma ekipleri, öldürülen kadının kimlik tespiti, olayın neden ve nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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