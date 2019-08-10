Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak bulundu, katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin bakıcılığını yapan 40 yaşlarındaki kadın evin merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen bakıcının, Şerife T.’nin aynı evde yaşayan zihinsel engelli kardeşi Ahmet T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Zihinsel engelli katil zanlısı Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, köydeki Türbe mevki’inde evi bulunan ve her yıl İstanbul’dan tatile gelen 70 yaşındaki Şerife T.’nin henüz kimliği belirlenemeyen 40’lı yaşlardaki bakıcısı, dün tadilat yapılan evin merdivenlerinde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu eve 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucu talihsiz kadının öldüğünü belirledi.

Ceset üzerinde kesici ve delici alet izleri bulundu

Kadının cesedi üzerinde incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri, cesedin üzerinde kesici ve delici alet izleri bulunduğu tespit etti. Talihsiz kadının başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu öğrenilirken, kadının cesedi, detaylı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.