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Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

 SİİRT'te bakıcı maaşı kesilince, evinde kaldığı kızının kendisini kovduğunu öne süren Hasan Solgun (89), 15 gündür sokaklarda yaşadığını ifade ederek, "Çevremdekilerin yardımıyla ayakta kalıyorum.

Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te bakıcı maaşı kesilince, evinde kaldığı kızının kendisini kovduğunu öne süren Hasan Solgun (89), 15 gündür sokaklarda yaşadığını ifade ederek, "Çevremdekilerin yardımıyla ayakta kalıyorum. Tek isteğim sığınabileceğim bir ev" dedi.
Kent merkezinde kızının yanında kalan 3 çocuk babası Hasan Solgun, bakıcı maaşı kesilince, sokağa atıldığını öne sürdü. Kızının kendisinden evi terk etmesini istediğini iddia eden Solgun, Batman'da yaşayan kızının da kendisine bakamayacağını söylediğini kaydetti. Hasan Solgun, "İşte görüyorsunuz, sokaklarda geziyorum, 15 gündür komşular ve akrabalara gidiyorum, bazen de camilerde yatıp kalkıyorum. Beni gören vatandaşlar çoğu bana yardımcı oluyor ve yemek yediyor" dedi.
​Siirt Belediyesi'ne gidip yardım istediğini belirten Hasan Solgun, "Gidecek yerim kalmadı. Belediyeye gidip, yardım istedim. Tek çarem devlettir. 3 çocuğum var, bir kızım Batman'da, diğer kızım ise Siirt'te. Ben Siirt'teki küçük kızımın evinde kalıyordum. Ancak, onun da maddi imkanları yeterince olmadığından bana bakamayacağını söyledi ve evi terk etmemi istedi. Ben de 15 gündür çeşitli yerlerde kalıyorum. Bir nefesim kaldı, onunda Allah'a vermeye hazırım. Ama, bu son günlerimde bana yatacak sıcak bir yuva verilmesi için devletin kapısını çaldım" diye konuştu.
Gözlerinin iyi görmediğini kaydeden Hasan Solgun, "Tedaviye ihtiyacım var, ama doktora gidemiyorum. Bana yardım yapılmasını istiyorum, bir yuva verilsin bu kalan son ömrümü burada geçireyim. Kimse bana ev vermiyor, bakıcı maaşımı kesmeseydiler, belki kendime bir ev kiralardım. Ama, kesince yapacak bir şeyim kalmadı" şeklinde konuştu.

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Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiasıBakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiasıBakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası

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