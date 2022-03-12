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Bakıcı rezaleti! Beşiktaş'ta 92 yaşındaki emekli hemşirenin çığlıklarına koştular

12.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 92 yaşında emekli hemşire Semahat Lenk, bakıcısı tarafından feci şekilde darp edildi. Yaşlı kadının çığlıklarına koşan mahalleli o anları kayıt altına alırken, polise de ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin sözlü tepkisi karşısında hakaret ederek karşılık veren bakıcının, yarı çıplak haldeki görüntüsü de dikkat çekti. Mahalle sakinlerinden Gizem Erdoğan, ''Arsızca, aşağılıkça bir darp olayı var. Hem teyzeyi soyuyor hem de kendisi soyunuyor. Cinsel istismar da var'' dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye 15 yıl önce kesin dönüş yapan emekli hemşire Semahat Lenk, sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce bakıcısıyla yaşamaya başladı. Beşiktaş Konaklar Mahallesindeki evinde, geçtiğimiz hafta çarşamba günü bakıcısı tarafından şiddet gören Semahat Lenk'in, çığlıkları komşularının dikkatini çekti. Evin balkonunda Semahat Lenk'i döven bakıcının görüntülerini kaydeden komşuları, polise de ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin sözlü tepkisi karşısında hakeret ederek karşılık veren bakıcının, yarı çıplak haldeki görüntüsü de dikkat çekti.

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''HEM TEYZEYİ SOYUYOR, HEM KENDİ SOYUNUYOR''

Başından yaralanan kadın ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan bakıcının çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Gizem Erdoğan, bir süredir çığlık sesleri duyduklarını, kadının yeğenine bilgi verdikleri halde ilgi göstermediğini belirterek "Defalarca haber göndermemize rağmen ne aradı ne sordu. Sürekli sesler, bağırış sesleri duyuyoruz. Arsızca, aşağılıkça bir darp olayı var. Hem teyzeyi soyuyor hem de kendisi soyunuyor. Cinsel istismar da var bu olayın içerisinde. Çok kötü bir şekilde yaşlı kadının kafasına vurdu, yaralandı. Herkese meydan okudu. Bakıcı tutuklandı ama, akıbetini bilmiyoruz. Ben yetkililerden rica ediyorum bu işin peşini bırakmasınlar" dedi.

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Türkmen uyruklu bakıcının, polis tarafından gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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(DHA)

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Beşiktaş İlçesi
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