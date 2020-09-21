Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İngiltere'de genç bir kız, 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi. Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kalan genç kız, önce çocuğun babasını suçladı daha sonra 13 yaşındaki çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

İngiltere'de 20 yaşındaki Leah Cordice isimli bakıcı, 2017 yılında aile dostu ve yakın arkadaşı olan bir kadın tarafından 13 yaşındaki oğluna bakıcılık yapmak için işe alındı. Leah, bakıcılığını üstlendiği çocukla, annesi evde değilken korumasız bir şekilde cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra anne, Leah Cordice'e dava açtı. Leah, bebeğinin babasının 13 yaşındaki çocuğun babası olduğunu söyledi.

Ancak DNA sonuçlarına göre, bebeğin, ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Cordice mağdur hakkında; “Her zaman benden hoşlanıyordu. Beni sıkıştırır ve rahatsız ederdi, uygunsuz şeyler yapardı.” dedi.

2017-2018 yılları arasında çocukla defalarca ilişkiye giren Leah Cordice'in bu dönemde evlendiği de ortaya çıktı.