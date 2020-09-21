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Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de 20 yaşındaki genç bir kız, 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi. Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kalan genç kız, çocuğun annesine "Babaanne oluyorsun" diyerek 'müjdeyi' verdi.

Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İngiltere'de genç bir kız, 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi. Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kalan genç kız, önce çocuğun babasını suçladı daha sonra 13 yaşındaki çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

İngiltere'de 20 yaşındaki Leah Cordice isimli bakıcı, 2017 yılında aile dostu ve yakın arkadaşı olan bir kadın tarafından 13 yaşındaki oğluna bakıcılık yapmak için işe alındı. Leah, bakıcılığını üstlendiği çocukla, annesi evde değilken korumasız bir şekilde cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra anne, Leah Cordice'e dava açtı. Leah, bebeğinin babasının 13 yaşındaki çocuğun babası olduğunu söyledi.

Ancak DNA sonuçlarına göre, bebeğin, ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Cordice mağdur hakkında; “Her zaman benden hoşlanıyordu. Beni sıkıştırır ve rahatsız ederdi, uygunsuz şeyler yapardı.” dedi.

2017-2018 yılları arasında çocukla defalarca ilişkiye giren Leah Cordice'in bu dönemde evlendiği de ortaya çıktı.

13 yaşındaki çocuğun annesi ise ilişkiyi, bir arkadaşının kendisine "Büyükanne olacaksın" demesinden sonra öğrendiğini söyledi.

Anne, çocuk yaştaki oğlunun baba olmasının büyük bir travma olduğunu söyledi. Ayrıca anne oğlunun şu an 17 yaşında olduğunu 18 yaşında girene kadar mahkemenin verdiği karara göre kızını göremeyeceğini söyledi.

Genç kızın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, Leah Cordice'in çocuğa cinsel içerikli mesajlar göndermiş olduğunu ortaya çıkardı. Mahkeme, Leah Cordice'e 30 ay hapis cezası verdi.

Cordice çocuğun babası olduğuna inanan ve küçük kızı kendi kızıymış gibi yetiştiren kocası Daniel Robbins ile yaşıyordu. Cordice’den ayrılan 21 yaşındaki Robbins, şunları söyledi:

“DNA testinden hemen sonra bir tartışma yaşadık. Dürüst olmak gerekirse bu bir travmaydı. Güvenli bir işim vardı, güzel bir yerim vardı, iyi bir ilişkim vardı. Harika bir hayatım vardı. Her şey çok iyi gidiyordu ve aniden her şey benden alındı: çocuğum, eşim, evim, işim.”

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