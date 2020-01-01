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  4. Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi

Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

DHA DIŞ ?

DHA DIŞ ? Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi
İngiltere, (DHA) ? İngiltere?de köpeklerin bakıldığı gündüz bakım merkezinde bir görevlinin köpekleri dövmesi görüntülendi. Yetkililer soruşturma açtı.
İngiltere?nin Lancashire kentinde bulunan gündüz köpek bakım merkezinde çalışan ve merkezin sahibinin babası olduğu belirlenen 67 yaşındaki John Walker, köpeklere uyguladığı şiddet başka bir çalışan tarafından görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, Kraliyet Hayvanlara Zulüm Önleme Derneği (RSPCA) soruşturma başlattığını duyurdu. Bakım evinin sahibi 27 yaşındaki Lauren ise babasını destekleyerek hayvanlara zulüm yapmadığını, sadece sert bir şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Ücret karşılığında hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını bıraktığı hayvan bakım merkezi sosyal medya hesaplarını kapattı.

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