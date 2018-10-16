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Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan dehşet sonucu 1 kişi hayatını yitirmişti. 'Büyük İstanbullu' isimli pehlivan deve, bakıcılığını yapan muhtarın kardeşi İsmail Candaş tarafından yürüyüş antrenmanına çıkarılırken Candaş'a saldırmıştı. Pehlivan devenin feci şekilde saldırdığı İsmail Candaş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını yitirmişti.

Devenin ısırıp duvarlara vurarak öldürdüğü İsmail Candaş'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildikten sonra pehlivan deva sahipleri tarafından kasaplara verildi. Ön muayenesi yapıldıktan sonra kesilebilir raporu alan deve, mezbahaya götürülmeden önce güvenlik önlemleri alındı. Ağızlık takılan deve, ön ayakları bileklerinden bağlanarak götürülebildi.

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Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Ömerbeyli Mahallesi’nde bakıcısını feci şekilde öldüren deve, sahipleri tarafından kasaplara emanet edildi. Veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapılıp kesilebilir raporu verilen deve, uzman ekiplerce mezbahaya götürüldü.
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3 yıl önce hayatını kaybeden Muhtar İbrahim Candaş’tan miras kaldığı ailesi tarafından muhtarın hatırasını yaşatmak için bakılan 'Büyük İstanbullu' adlı pehlivan deve, önceki gün aynı zamanda devenin bakıcılığını yapan muhtarın kardeşi İsmail Candaş’ı ısırdıktan sonra duvarlara çarparak feci şekilde öldürmüştü.
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Kızgınlığı ve kini devam ettiği için bağlı bulunduğu yerden uzman ekiplerce çözülen deve, kamyonete yüklenerek Umurlu’da bulunan mezbahaya götürüldü. Başka bir saldırı gerçekleştirmemesi için ağızlık takılıp ön ayakları da bileklerinden bağlanarak götürülen deve, götürüldüğü mezbahada veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kesime alındı.
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Kasapların bile tedbirli yaklaştığı deve mezbahaya ayakları bağlı şekilde alındı.
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SAHİBİNİ DUVARDAN DUVARA VURDU!

SAHİBİNİ DUVARDAN DUVARA VURDU!
Germencik Ömerbeyli Mahallesinde yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş (63), traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istemişti.
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Bu sırada devenin saldırısına uğrayan İsmail Candaş, deve tarafından ısırıldıktan sonra duvarlara çarpa çarpa can vermişti. Devenin saldırması ile hayatını kaybeden İsmail Candaş’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından, Ömerbeyli Mahallesinde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alınmış, sonra da Ömerbeyli Mahalle Camiine getirilerek cenaze namazı kılınmıştı. Cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın Deve muhtar

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