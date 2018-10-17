Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Olay, 21 Eylül saat 19.00 sularında bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, kurumda görevli nöbetçi görevlisi olarak çalışan M.S.S., kurumda bakım altında olan erkek çocuğunu odaya çağırdı. Burada engelli çocuğa tecavüz ettiği başka bir güvenlik görevlisi tarafından görülen zanlı, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, kurumda nöbetçi M.S.S. tarafından kuruluşta barınma altında bulunan çocuğa istismarda bulunulduğu şüphesi/iddiası üzerine mevzuat ve hukuk ilkeleri çerçevesinde gecikmeksizin idari ve adli süreçlerin başlatıldığı belirtti. Açıklamada, “Adli süreç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından soruşturmaya müdahil olunarak devam etmektedir. Bununla birlikte şüpheli derhal görevden uzaklaştırılmış, idari soruşturma süreci başlatılmıştır. Konu idari, hukuki ve vicdani tüm boyutları ile eksiksiz olarak takip edilmektedir” denildi.
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