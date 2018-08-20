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Bakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yüzde 82 engelli raporu olduğu halde bakım merkezine alınmadığını iddia eden A.K., yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulundu.

Bakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yüzde 82 engelli raporu olduğu halde bakım merkezine alınmadığını iddia eden A.K., yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulundu. Görevlilerin ikna etmekte zorlandığı A.K., olayı görüntüleyen basın mensubunun kamerasına sorunu anlattıktan sonra intihardan vazgeçti.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir kişinin korkulukları aşarak kendisini yola bırakacağını söylemesinin ardından vatandaşlar önce polisi aradı. Gelen polis ekipler de sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2 ay tedavi gördükten sonra kısa süre önce hastaneden çıktığını ve Antalya'ya geldiğini söyleyen A.K., kalacak yer konusunda kurumların kendisine yardımcı olmadığı iddiasıyla canına kıymak istediğini söyledi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süren iknaları sonuç vermeyince, olayı görüntüleyen gazeteciden yardım istendi. Kameraya neden köprüye çıktığını anlatan A.K., "Ben yüzde 82 özürlüyüm. Engelli bakım merkezlerinden birinde kalmak istiyorum. Ama yardım etmiyorlar. Gecenin 1'inde bile yardım etmiyorlar bana. 183'ü arıyorum. Raporum var ama boş, bedava. Bir işe yaramıyor" dedi.
Polislerden de yardım sözü alan A.K., üst geçitten indi. A.K., ambulansta sağlık kontrolünden geçtikten sonra polis merkezine götürüldü.

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Bakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştıBakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştıBakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştıBakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

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