Bakım sırasında biçerdövere kaptırdığı eli koptu

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, operatör Murat Yüksel (31), bakım yapmak istediği biçerdövere sol kolunu kaptırdı. Eli bilek kısmından kopan Yüksel, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah ilçenin Hacıbebek Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Yüksel, mısır hasadı yaptığı sırada operatörü olduğu biçerdöverin bakımını yapmak istedi; ancak makine çalışmaya devam etti. Yüksel, bu sırada sol kolunu biçerdövere kaptırdı. Eli bilek kısmından kopan Yüksel, çevredekiler tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yüksel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Yüksel'in kopan eli ise tamirci tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye gönderildi.
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum