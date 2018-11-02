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Bakım sırasında biçerdövere kaptırdığı eli koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, operatör Murat Yüksel (31), bakım yapmak istediği biçerdövere sol kolunu kaptırdı.

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, operatör Murat Yüksel (31), bakım yapmak istediği biçerdövere sol kolunu kaptırdı. Eli bilek kısmından kopan Yüksel, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah ilçenin Hacıbebek Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Yüksel, mısır hasadı yaptığı sırada operatörü olduğu biçerdöverin bakımını yapmak istedi; ancak makine çalışmaya devam etti. Yüksel, bu sırada sol kolunu biçerdövere kaptırdı. Eli bilek kısmından kopan Yüksel, çevredekiler tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yüksel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Yüksel'in kopan eli ise tamirci tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye gönderildi.

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