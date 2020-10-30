HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakım yapılan trafoda patlama: 1’i ağır 2 yaralı

Bakım yapılan trafoda patlama: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 07:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde bakım yapılan trafoda meydana gelen patlamada sırasında 1’i ağır 2 işçi yaralandı.Olay Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde bakım yapılan trafoda meydana gelen patlamada sırasında 1’i ağır 2 işçi yaralandı.
Olay Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafo içinde bakım çalışması sırasında kısa devre yapması sonucu tellerin soğutulması için kullanılan yağın patlaması sonucu, bakım çalışması yapan Sedat K.(34) ve Salih D.(34) yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Kardeş’in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise patlama yaşanan trafoda soğutma çalışması yaptı. Trafoda hasara neden olan patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
1/
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme! Tarih verdi
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme! Tarih verdi
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! Saat verdi
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! Saat verdi
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Alkollü sürücü iş yerine daldı
Alkollü sürücü iş yerine daldı
Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı
1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Metroda 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! Saat verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.