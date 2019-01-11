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Bakım yaptığ tüfeğin ateş almasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.

Bakım yaptığ tüfeğin ateş almasıyla öldü

İlhami TURAN/ KAĞIZMAN,(Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesinde, bakımını yaptığı av tüfeği ateş alan Mehmet Kan (25), yaşamanı yitirdi.
Olay, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Devebük köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Kan, iddiaya göre, tüfeğinini bakımını yaparken, silah ateş aldı. Kan, başından vurulurken, silah sesini duyan köy sakinleri eve geldi. Köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Mehmet Kan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Kan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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