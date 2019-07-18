BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGIN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-Tuzla’da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri

-Yangının çıktığı gemi (üzerinde ‘Lub’ ile başlayan yazı olan gemi)

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Tersaneden görüntüler

-Genel ve detay

