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Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.

Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.
Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.
(FOTOĞRAF)

Bakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdüBakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdüBakımdaki gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü

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