‘‘Bakımevi Çalışanları Aşı Olmaya İsteksiz’’

ABD sağlık yetkilileri, Corona virüsü aşısı ilk önerildiğinde aşı olmayı kabul eden bakımevi çalışanlarının tüm bakımevi çalışanlarının üçte birinden biraz fazla olduğunu belirtti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Aralık ortası ve Ocak ortası arasındaki dönemde 11.000 kadar bakımevinde çalışanların yalnızca yüzde 37,5’inin en az bir aşı olduğunu bildirdi. Araştırmaya göre bakımevi sakinlerinin ise yüzde 78’i en az bir doz aşı oldu.

Daha önceki verilerse bakımevi ve uzun dönemli bakım merkezlerinin çalışanlarının grip aşısı yaptırma oranının da düşük olduğunu gösteriyordu. Uzmanlar bakımevi çalışanlarının aşıların etkisi konusunda şüpheci olduğunu ve virüslerin bakım hizmeti verdikleri kişilere kolay bulaşmayacağını düşündüklerini söylüyor.

CDC’den Dr. Amanda Cohn, bakımevi çalışanlarının aşı olmayı erken kabul etmelerinin bu merkezlerde ortaya çıkacak salgınları önlemek için son derece önemli olduğunu belirtti.

İlk verilere göre siyahların ve Latinler'in aşı olma oranı düşük