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‘‘Bakımevi Çalışanları Aşı Olmaya İsteksiz’’

02.02.2021 03:09 | Son Güncelleme:
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‘‘Bakımevi Çalışanları Aşı Olmaya İsteksiz’’

ABD sağlık yetkilileri, Corona virüsü aşısı ilk önerildiğinde aşı olmayı kabul eden bakımevi çalışanlarının tüm bakımevi çalışanlarının üçte birinden biraz fazla olduğunu belirtti

ABD sağlık yetkilileri, Corona virüsü aşısı ilk önerildiğinde aşı olmayı kabul eden bakımevi çalışanlarının tüm bakımevi çalışanlarının üçte birinden biraz fazla olduğunu belirtti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Aralık ortası ve Ocak ortası arasındaki dönemde 11.000 kadar bakımevinde çalışanların yalnızca yüzde 37,5’inin en az bir aşı olduğunu bildirdi. Araştırmaya göre bakımevi sakinlerinin ise yüzde 78’i en az bir doz aşı oldu.

Daha önceki verilerse bakımevi ve uzun dönemli bakım merkezlerinin çalışanlarının grip aşısı yaptırma oranının da düşük olduğunu gösteriyordu. Uzmanlar bakımevi çalışanlarının aşıların etkisi konusunda şüpheci olduğunu ve virüslerin bakım hizmeti verdikleri kişilere kolay bulaşmayacağını düşündüklerini söylüyor.

CDC’den Dr. Amanda Cohn, bakımevi çalışanlarının aşı olmayı erken kabul etmelerinin bu merkezlerde ortaya çıkacak salgınları önlemek için son derece önemli olduğunu belirtti.

İlk verilere göre siyahların ve Latinler'in aşı olma oranı düşük

CDC’nin Pazartesi günü yayınladığı bir diğer raporsa Aralık ortası ve Ocak ortası arasında en az bir doz Corona virüsü aşısı olanların yüzde 63’ünün kadın, yüzde 55’inin 50 yaş üstünde, yüzde 60’ının beyaz, yüzde 11,5’inin Latin, yüzde 6’sının Asyalı, yüzde 5’inin siyah, yüzde 2’sinin yerli Amerikalı ya da yerli Alaskalı olduğunu ortaya koydu.

İstatistiklere göre siyahlar ABD’de sağlık çalışanlarının yüzde 16’sını ve bakımevi sakinlerinin de yüzde 14’ünü; Latinler ise sağlık çalışanlarının yüzde 13’ünü ve bakımevi sakinlerinin yüzde 5’ini oluşturuyor. Sağlık çalışanları ve bakımevi sakinleri aşılama sürecinin öncelik grupları içinde yer alıyor.

Biden yönetimi Corona virüsüyle mücadele stratejisi kapsamında, salgından orantısız şekilde fazla etkilenen siyahlar ve Latinler gibi toplulukların toplumun diğer kesimleriyle eşit şekilde aşılanabilmesi için çalışmalar yürüteceğini bildirmiş ve bu nedenle bir heyet oluşturmuştu.

Biden yönetiminin Corona Virüsü Sağlık Eşitliği Görev Gücü başkanı Marcella Nunez-Smith, verilerin ABD’de aşılanan 12 milyon 900 bin kişinin yalnızca yarısını kapsadığını, tamamını kapsaması halinde beyaz Amerikalılar ile farklı gruplar arasındaki uçurumun daha da derin olacağı açıklamasını yaptı.

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