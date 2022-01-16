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Bakımevlerinde Ölümler Yeniden Artıyor

16.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika genelinde bakımevlerindeki Covid vakaları ve ölümleri Omicron’un çok hızlı yayılması nedeniyle yeniden artıyor. Bakımevlerinde önceki hafta 32 bin vaka tespit edildi. Bu, geçen ay tespit edilen vaka sayısının 7 katı

Bakımevlerinde Ölümler Yeniden Artıyor

Amerika genelinde bakımevlerindeki Covid vakaları ve ölümleri Omicron’un çok hızlı yayılması nedeniyle yeniden artıyor.

Bakımevlerinde önceki hafta 32 bin vaka tespit edildi. Bu, geçen ay tespit edilen vaka sayısının 7 katı.

9 Ocak’ta sona eren haftada Covid bağlantılı 645 can kaybı gerçekleşti. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 47’lik artış anlamına geliyor. Covid bağlantılı ölüm oranlarının bakımevlerinde daha da artmasından endişe ediliyor.

Bununla birlikte artan rakamlara rağmen durumu Aralık 2020’deki kadar kötü değil. O dönemde bakımevlerinde ölümler 6200’e kadar yükselebiliyordu. Uzmanlar bakımevilerindeki aşılama oranının yüzde 87’yle yüksek olduğunu belirtiyor ve aşıların önemli bir fark yarattığı mesajını veriyor.

Aşılar ve ilave doz aşı hastalığın ağır geçirilmesiyle, hastaneye sevkler ve can kayıplarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Ancak önemli sağlık sorunları bulunanlarla yaşlıların virüse karşı kırılgan olduğu belirtiliyor.

Bakımevi yetkilileri önlemler çerevesinde ziyaretleri kısıtladıklarını ve sosyal mesafe uygulamalarını yeniden yürürlüğe koyduklarını kaydediyor.

Bazı eyaletler kendi uygulamalarını yürürlüğe koyuyor. New York’ta bakımevleri ziyaretçilerinin negatif test kanıtlarını göstermeleri ve maske takmaları gerekiyor.

Bakımevlerin ilave doz aşı olanların oranı yüzde 63. Ancak bakımevlerinde çalışanların aşı oranı kalanlara kıyasla kötü. Çalışanların yüzde 83’ü iki doz aşılarını olmalarına rağmen, ilave doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 29.

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